Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli yağış geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ile Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde doğusu batıdan 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde açıkları 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah ve öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde geneli 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.