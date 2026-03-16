Altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
16 Mart 2026 09:40
16 Mart 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
1 7
Canlı altın fiyatları 16 Mart 2026 Pazartesi gününe hızlı bir başlangıç yaptı. 16 Mart 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar, birikim sahipleri ve düğün hazırlığında olan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlığı haline geldi. “1 gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın kaç TL oldu?” soruları da bu sebeple araştırılıyor. Türkiye’de serbest piyasada işlem gören tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ile 22 ayar bilezik gram fiyatı, sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumcu vitrinlerinde güncellenerek yatırımcısına kritik alım-satım fırsatları sunuyor. Ons altın fiyatının 5.000 dolar psikolojik sınırı etrafındaki dengelenme çabası iç piyasadaki fiziki altın talebini de doğrudan tetikliyor. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 16 Mart 2026!
2 7
Altın fiyatları 16 Mart 2026 Pazartesi günü büyük bir dikkatle kontrol ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde ekonomi dünyasının tüm dikkati, değerli metaller üzerinde yaşanan volatiliteye ve merkez bankalarından gelecek olası sinyallere çevrilmiş durumda. Kapalıçarşı canlı verilerine göre gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış-satış rakamları haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor. ONS altın cephesinde ise 5.000 dolar barajının üzerinde kalıcı bir zemin arayışı sürerken, bu durumun iç piyasadaki çeyrek ve yarım altın gibi yatırım araçlarına doğrudan yansıdığı gözlemleniyor. Cumhuriyet altını ve ata altın gibi yüksek hacimli yatırım araçlarındaki makas aralıkları da piyasanın yönü hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki, Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları...
3 7
ALTIN FİYATLARI 16 MART 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 7.138,49
Satış: 7.139,33
4 7
ÇEYREK ALTIN FİYATI 16 MART 2026
Alış: 11.763,00
Satış: 11.885,00
5 7
ONS ALTIN FİYATI 16 MART 2026
Alış: 5.021,14 Dolar
Satış: 5.021,71 Dolar
6 7
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 16 MART 2026
Alış: 46.907,00 TL
Satış: 47.337,00 TL
7 7
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 16 MART 2026
Alış: 7,172 TL
Satış: 7,283 TL