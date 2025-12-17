Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Don ve soğuk hava, o bölgelerde etkili olacak! Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ev güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerine kadar yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşama kadar 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.