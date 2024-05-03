İsrail ile ticaret tamamen durdu! Cumhurbaşkanı iş dünyasına seslendi: “Dik duracağız”…

Türkiye ile İsrail arasında ticaret tamamen durduruldu. Geçtiğimiz günlerde ticari ilişkinlerin tamamen bittiği aktarıldı. Daha öncesinde bakanlık gerekli adımları atmıştı. Cumhurbaşkanı ise, iş dünyasına seslendi.

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İsrail ile ticaret tamamen durdu! Cumhurbaşkanı iş dünyasına seslendi: “Dik duracağız”…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu’nda konuştu. İsrail ticareti hakkında ilk defa konuşan Erdoğan, iş dünyasına çok net mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetiyle bir araya geldi. Kabulün ardından Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu.

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DİK DURACAĞIZ, DİKLEŞMEYECEĞİZ

Erdoğan, MÜSİAD buluşmasında İsrail ile sonlandırılan ticaret hakkında konuştu. Tamamen ticaretin bittiğine değinen Cumhurbaşkanı şunları söyledi;

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“Aldığımız bu kararla Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki, önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da sözümüz nedir alma mazlumun ahıdır çıkar aheste aheste!”

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NİYETİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK

“Bugün bu insanların yanında yer almazsak, yarın benzer şeyler başımıza geldiğinde yanımızda kim yer alacak? Batı'nın koşulsuz desteği ile yoldan çıkan Netanyahu'yu ateşe zorlamaktır bizim görevimiz.

Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurmasının amacı Netanyahu hükümetini ateşkese zorlamaktır.”

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