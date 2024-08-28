Motosiklet kullananlar dikkat! Artık motosiklet alırken bunu bilmelisiniz

Ticaret Bakanlığı, motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatını izlemek için gözetim önlemleri uygulayacağını açıkladı.

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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının, tebliğde yer alan birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Kilogram başına 1,5 doların altındaki bisiklet ve motosikletler için trasmisyon zincirleri, 3,5 doların altındaki frenler ve aksam parçaları, vites kutusu ve aksam parçaları, tekerlekler ve debriyajlar ve bunların aksam parçaları ile 2,5 doların altındaki egzoz susturucuları ve egzoz boruları ithalatında daha fazla gözetim tedbiri uygulanacaktır.”