Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?

Çalışma Bakanlığı esnek bir çalışma modeli üzerinde çalışırken, işveren ve işçi tarafı düzenleme konusunda mesafeli ve endişeli. İşveren tarafı, ekonomik krize karşı işverenin nasıl korunacağını merak ederken, işçi tarafı kazanılmış haklara tırpan vurulması konusunda endişeli.

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Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?

İşverenler ve sendikalar, daha esnek çalışma düzenlemeleri için yeni düzenlemeler bekliyor.Millî Gazete çalışma taslağını inceledi. İktidarın esnek çalışma modeli yakında ortaya çıkacak.Ek olarak, iktidarın gündeminde çalışma saatleri var çünkü ekonomideki kriz çalışanların nefesini kesiyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, esnek çalışma ile ilgili düzenlemeleri hızla geliştiriyor..

İşçi ve işveren tarafı düzenlemenin hangi sektörleri kapsayacağını, kıdem tazminatı, sigorta primi ve çalışma süreleri gibi zorlu konuları ve süreli sözleşmelerin nasıl düzenleneceğini merakla bekliyor. Bununla birlikte, bakanlığın düzenleme konusunda tarafların dışarıda kalması, düzenlemeye olan ilgiyi artırdığı gibi endişelere neden oluyor.

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Özellikle COVID-19 salgını sırasında, esnek çalışma çalışma hayatının gündemine girmeye başladı. Bazı sektörler için faydalı olan esnek çalışma, işçilerin mali ve özlük haklarında bazı kısıtlamalara yol açtı. Sonuç olarak, işçi sendikaları, işçilerin haklarını kısıtlayan düzenlemelere ihtiyaç duydu.

Tüm bu çağrılara rağmen, işçi kesimini yönetmeye endişeli ve mesafeli bakıyor. Esnek çalışma modelinin kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası gibi kazanılmış haklara zarar verip vermeyeceği konusundaki en büyük endişe budur.

İşverenler ise düzenlemenin çalışma hayatında sorunlara yol açabileceği konusunda endişeli. İşveren temsilcileri, "İşçilerin haklarında olası gerileme bizleri çalışanlar ve sendikalar ile karşı karşıya getirir." Ancak ekonominin içinde bulunduğu kriz ortamında güvence vermeyen bir düzenleme de bizi zora sokacaktır” dedi.

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