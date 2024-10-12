İş kurmak isteyen dev destek! Kendi işini yapmak isteyen 900 bin TL teşvik alacak

TÜBİTAK, girişimcilik yapmak isteyen genç girişimcilere hibeleri yoluyla iş kurma şansı tanıyor. TÜBİTAK, girişimcilerin projelerini destekleyerek gençlerin şirketleşmelerine yardımcı oluyor.



Son on iki yılda, TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Destek Programı (BiGG) tarafından 2 bin 370 girişimci fikre 2.5 milyar liralık destek sağlandı ve bu fikirler teknoloji girişimine dönüştürüldü. Bu yıl, 2013 yılında BiGG tarafından kurulan Picus Security şirketi, 'Turcorn 100' programına kabul edilerek 45 milyon dolarlık yatırım aldı.

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BiGG, üç aşamadan oluşur ve genç dehaların yaratıcı iş fikirlerini ticari ürüne ya da hizmete dönüştürmeyi amaçlar. Sabah'ın haberine göre girişimcilerin iş fikirleri ilk aşamada alınıyor. Ardından, program kapsamındaki 149 uygulayıcı kuruluş, fikirleri iş planlarına dönüştürmek ve ticarileştirmek için mentorluk ve hızlandırıcı eğitim hizmeti vermektedir.

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İŞ KURMAK İSTEYENE 900 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİLİYOR

Hak sahibi projeye bu kapsamda yüzde üç hisse karşılığı 900 bin liraya kadar destek sağlanacaktır. Temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimler için bu tutar, %5 hisse karşılığı 1.5 milyon liraya kadar çıkabilir. Üçüncü aşamada, kuruluşun elde ettiği son çıktıların AR-GE çalışmaları yoluyla geliştirilmesi ve ticarileşme potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar, yılda iki kez çağrıya çıkan programa başvurabilir. Bununla birlikte, adayların şu anda herhangi bir şirketin ortaklık yapısında yer almaması ve önceki yardımlardan yararlanmamış olması gerekiyor. TÜBİTAK'ın internet sitesi, BiGG çağrılarına ve başvuru detaylarına erişim sağlıyor.