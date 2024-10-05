İrfan Kaya Ülger kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir? Prof DR. irfan Kaya Ülger'in Biyografisi

Kocaeli üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, katıldığı televizyon programlarında dikkat çekici ve etkileyici açıklama yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çeken Prof DR. irfan Kaya Ülger'i merak ederek İrfan Kaya Ülger kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir? araştırmaya başladı. İşte Prof DR. irfan Kaya Ülger'in Biyografisi

İRFAN KAYA ÜLGER KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Siyaset bilimci, akademisyen, yazar. 29 Haziran 1964, Sivas doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (1989) mezunu. 1990-91 yıllarında Millî Savunma Bakanlığında uzman yardımcısı, 1992-93’te çeşitli gazetelerde muhabir, 1993’te İzmir Ticaret Odasında uzman yardımcısı, 1993-94’te ithalat ve pazarlama elemanı olarak çalıştı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde (1995), doktorasını Ankara Üniversitesi AB ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümünde (2002) tamamladı.1994’te Gazi Üniversitesi Ulusal İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi, 2003’te yardımcı doçent, daha sonra Doçet unvanını aldı.

Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger, halen Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler A.B.D.Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmaları nedeniyle 1988’de Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği mansiyonu kazandı. Mülkiyeliler Birliği üyesidir.

Makaleleri, Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi, 2023, Avrasya Dosyası, Dış Ticaret Dergisi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Türkiye Günlüğü dergilerinde ve Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan kitabında yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Yugoslavya’nın Parçalanmasında Uluslararası Toplumun Rolü (1995), Baas Partisi İdeolojisi (1995), Golan Tepeleri Sorunu (1994), Sırbistan’da Etnik Milliyetçilik (1996), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme (2002), AB ve Kıbrıs (2002), Türk Liderlerin AB Vizyonu (Harikalar Diyarı mı? Haçlı Zihniyeti mi?) (2002), Yugoslavya Neden Parçalandı ?-Balkan Dramının Perde Arkası (2003), Avrupa Birliği El Kitabı-Kavramlar-Kurumlar-Kişiler (2003), Avrupa Birliğinin ABC’si (2. bas. 2003).

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EDİTÖRLÜK:

Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi -Bugünü ve Yarını- (Dr. Ertan Efegil ile, 2001), Profil 2000-Rusya Ülke Raporu (Haluk Günuğur, 2000).

ORTAK: Profil 99-Orta Asya ve Kafkasya Türk Cumhuriyetleri (1999), 21. Yüzyıl Eşiğinde Türk Dış Politikası (2001), Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye (2002).

KAYNAK: Haber Merkezi