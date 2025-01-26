İran'a teknik direktör olarak giden İsmail kartal'dan gönülleri fetheden hareket! İmza atar atmaz bakın ne yaptı

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri ile taraflı tarafsız bir çok kesimin taktirini kazanan başarılı teknik direktör İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımına imza attıktan sonra namz kılarken sosyal medyaya yayılan görüntüsü beğeni rekoru kırdı.

İMZAYI ATAR ATMAZ NAMAZ KILMA GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçti.

YENİ TAKIMINI TÜRBÜNLERDEN İZLEDİ

Takımın başına geçmek için İran'a giden İsmail Kartal, Persepolis'in Tractor'u konuk ettiği maçı tribünden takip etti.

Bu karşılaşma için stadyuma giden tecrübeli teknik adam, maç öncesi mescide giderek namaz kıldı. Orada bulunan bir kişi o anları videoya aldı. İsmail Kartal'ın namaz kılarken çekilen videosu sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.