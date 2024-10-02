İran saldırısı sonrası Netahyahu'dan ilk açıklama! İran ağır bedel ödeyecek

İran'ın füze saldırısı sonrası Netanyahu görüntülü bir mesaj yayınladı.



Netanyahu, İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" iddia etti ve atılan füzelerin durdurulması için ABD'ye yardım ettiği için teşekkür etti.

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Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" iddia etti ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" söyledi.



Netanyahu, İran'a karşılık vereceklerini belirterek, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız" dedi."" dedi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'i onlarca balistik füzeyle vurduğunu açıkladı.



Füzelerin fırlatılmasının ardından Tel Aviv'de sirenler çaldı.