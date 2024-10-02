Erdoğan'dan flaş açıklama! İsrail, Türkiye'ye göz dikecek

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Yeni yasama yılının ilk TBMM Genel Kurulu Toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.



Meclis'e girişinde Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamladı.



Genel Kurul salonuna giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tarafından ayağa kalkarak karşılandı. Erdoğan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Kurul'da bir konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü için hayırlı, bereketli ve verimli bir yıl olmasını diledi. TBMM, gayretli, özverili bir çalışma dönemi geçirerek milletin ihtiyacı olan kanunları çıkaracaktır.

"İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından Hamas tarafından defalarca kabul edilen ateşkese icbar edecek zorlayıcı hiçbir girişimin yapılmadığını söyledi.

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Sadece susmak ve vahşeti görmezden gelmek, bölgedeki hiçbir ülkeyi bu soykırım şebekesinin saldırganlığından kurtaramayacak. Türkiye olarak hakkı cesaretle söylemeye, hakkı savunmaya ve zalimler karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Siyonist lobinin hükümetimizi ve şahsımızı kınamasına asla boyun eğmeyeceğiz. Filistin ve Lübnan'dan sonra, İsrail yönetiminin "vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla hareket ettiği yer, açıkça bizim vatan topraklarımız olacaktır. Her şey şu anda bununla ilgilidir. Bu, Türkiye'deki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin ve paralı veya gönüllü olarak siyonizm propagandası yapan kişilerin anlayamadığı şeydir."