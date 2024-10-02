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BM'den acil çağrı: "Hemen son verin"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu çatışmalarının arttığını kınadı ve acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

BM'den acil çağrı: "Hemen son verin"
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Orta Doğu'daki olaylar sonrasında arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Guterres, Orta Doğu'daki olaylar hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

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Orta Doğu çatışmalarının artmasını kınıyorum.Genel Sekreter, bir krizin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi gerektiğini belirtti. Ateşkese acil ihtiyaç var."" dedi.

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