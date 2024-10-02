BM'den acil çağrı: "Hemen son verin"

Orta Doğu'daki olaylar sonrasında arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Guterres, Orta Doğu'daki olaylar hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

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Orta Doğu çatışmalarının artmasını kınıyorum.Genel Sekreter, bir krizin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi gerektiğini belirtti. Ateşkese acil ihtiyaç var."" dedi.