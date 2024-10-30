  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. iPhone kullanıcısı şikayetçi! Güncelleme yapan pişman oldu

iPhone kullanıcısı şikayetçi! Güncelleme yapan pişman oldu

Milyonlarca iPhone kullanıcısı, Apple tarafından dün yayınlanan iOS 18.1 güncellemesini indirdi. Bununla birlikte, kullanıcılar pil ömrünün hızlı tükenmesinden şikayet ediyor.

iPhone kullanıcısı şikayetçi! Güncelleme yapan pişman oldu
Yayınlanma:

Dün akşam Apple, iOS 18.1 işletim sistemi güncellemesini yayınladı.

Milyonlarca iPhone kullanıcısı, beklenen güncellemeyi indirdikten sonra pil ömrünün hızla azalmasından şikayet ediyor.

Oğlunu ve eşini öldürüp intihar etmişti! Katliamdan saatlerce önce yapılan paylaşım şoke ettiOğlunu ve eşini öldürüp intihar etmişti! Katliamdan saatlerce önce yapılan paylaşım şoke etti

Beklenen zam açıklaması geldi! Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?Beklenen zam açıklaması geldi! Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?



Güncelleme yüklendikten bir saat sonra, bir kullanıcı e-postalarını kontrol ederken pilin azaldığını fark etti.

iPhone'unuzun saldırıya uğramasını engelleyebilecek acil güvenlik düzeltmeleri de iOS 18'de mevcuttur.

Güncellemeyi yeni yaptıysanız ve pilinizin bittiğini fark ettiyseniz işyerinde yapabilecekleriniz vardır.

Telefonun pili bittiğinde, normalde tükettiğinden daha fazla güç kullanması nedeniyle daha sık şarj edilmesi ya da fişe takılması gerekir.

Apple henüz bir açıklama yapmamış olsa da, çok fazla güç gerektiren bir güncellemenin ardından pilin tükenmesi normaldir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Teknoloji
Yapay zeka çığır aştı! İstanbul depremini 30 gün önceden tespit edecek: İşte deprem tahmini...
Yapay zeka çığır aştı! İstanbul depremini 30 gün önceden tespit edecek: İşte deprem tahmini...
Bitcoin yatırımcıyı sevindirdi! Rekora doğru koşuyor
Bitcoin yatırımcıyı sevindirdi! Rekora doğru koşuyor
Yapay zeka artık çok başka kullanılacak! Bilgisayarı sizin için kontrol edecek
Yapay zeka artık çok başka kullanılacak! Bilgisayarı sizin için kontrol edecek
Apple'den şaşırtan iPhone 16 kararı! En fazla o modeller tercih edildi
Apple'den şaşırtan iPhone 16 kararı! En fazla o modeller tercih edildi
Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin için alım zamanı mı?
Bitcoin rekora koşuyor! Bitcoin için alım zamanı mı?
Android kullanan herkes bunu yapsın! Telefon güvenliğini bir dakika içinde alacaksınız
Android kullanan herkes bunu yapsın! Telefon güvenliğini bir dakika içinde alacaksınız
Elon Musk X kullanıcılarını deli edecek! En çok kullanılan özellik değişiyor
Elon Musk X kullanıcılarını deli edecek! En çok kullanılan özellik değişiyor