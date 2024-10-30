iPhone kullanıcısı şikayetçi! Güncelleme yapan pişman oldu

Dün akşam Apple, iOS 18.1 işletim sistemi güncellemesini yayınladı.



Milyonlarca iPhone kullanıcısı, beklenen güncellemeyi indirdikten sonra pil ömrünün hızla azalmasından şikayet ediyor.

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Güncelleme yüklendikten bir saat sonra, bir kullanıcı e-postalarını kontrol ederken pilin azaldığını fark etti.



iPhone'unuzun saldırıya uğramasını engelleyebilecek acil güvenlik düzeltmeleri de iOS 18'de mevcuttur.



Güncellemeyi yeni yaptıysanız ve pilinizin bittiğini fark ettiyseniz işyerinde yapabilecekleriniz vardır.



Telefonun pili bittiğinde, normalde tükettiğinden daha fazla güç kullanması nedeniyle daha sık şarj edilmesi ya da fişe takılması gerekir.



Apple henüz bir açıklama yapmamış olsa da, çok fazla güç gerektiren bir güncellemenin ardından pilin tükenmesi normaldir.