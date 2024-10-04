Son dönemlerde birçok televizyon tartışma programlarına çıkarak dünyadaki gelişmeler hakkında önemli açıklamalar ve analizlerde bulunan ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek, İpek Yezdani kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? İşte Gazeteci İpek Yezdani'nin biyografisi.

İPEK YEZDANİ KİMDİR?

İpek Yezdani, Türk gazeteci ve yazar olarak medya dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İngiliz Hükümeti’nin Chevening Bursu ile London City University’de uluslararası gazetecilik üzerine yüksek lisans yapmıştır. Bu eğitim, ona uluslararası habercilik alanında geniş bir perspektif kazandırmıştır.

Gazetecilik kariyerine Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Yezdani, zamanla Associated Press, BBC, Milliyet, TRT Türk, Hürriyet Daily News ve Hürriyet gibi prestijli medya kuruluşlarında çalışarak geniş bir deneyim yelpazesine sahip olmuştur. Özellikle dış politika ve mülteci konularındaki haberleriyle dikkat çeken Yezdani, IŞİD tarafından kaçırılan ve köleleştirilen Ezidi kadınlarla yaptığı röportajlarla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Gazetecilik Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Haberin Devamı

Pandeminin bağımsız medya üzerindeki etkilerini ve Türkiye’deki medya özgürlüğü konularını da derinlemesine ele alan Yezdani, bu konularda kaleme aldığı yazılarla dikkat çekmektedir. Gazetecilik kariyeri boyunca edindiği deneyim ve perspektif, onu günümüz medyasında önemli bir ses haline getirmiştir. İpek Yezdani, çağdaş gazeteciliğin zorluklarına ve fırsatlarına ışık tutmaya devam etmektedir.

İpek Yezdani ne iş yapıyor?

İpek Yezdani, gazeteci ve yazar olarak çalışıyor. Özellikle dış politika, mülteci konuları ve medya özgürlüğü gibi alanlarda uzmanlaşmış durumda. Çeşitli medya kuruluşlarında muhabirlik yapmış, IŞİD tarafından kaçırılan Ezidi kadınlarla yaptığı röportajlarla ödüller kazanmıştır. Günümüzde de bağımsız medya üzerindeki etkileri ve gazetecilikle ilgili güncel konular hakkında yazılar kaleme almaktadır.

İpek Yezdani kaç yaşında?

İpek Yezdani'nin doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor, bu yüzden yaşını net olarak belirlemek mümkün değil.

İpek Yezdani'nin eğitim hayatı

İpek Yezdani, eğitim hayatına Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nde başlayarak mezun oldu. Ardından, İngiliz Hükümeti'nin sağladığı Chevening Bursu ile London City University'de uluslararası gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı. Bu eğitim süreci, onun gazetecilik kariyerinde önemli bir temel oluşturdu.

KAYNAK: Haber merkezi