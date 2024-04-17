Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…

Eski adıyla Twitter olan X, son aylarda aldıkları kararla tepki çekmişti. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte birçok değişikliğe gidilmişti. Bu da kullanıcıların bazı kısıtlamalarına yol açmıştı. Kullanıcılar, kısıtlamalara karşın yeni uygulama Threads’a geçiş yapmıştı…

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Instagram uygulaması Threads, Türkiye için yeni bir karar aldı…

Sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunduran Meta, Türkiye’de yeni bir karar verildi. Rekabet Kurumu’nun Threads için aldığı kararın ardından Meta’da harekete geçti.

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Rekabet Kurumu, başlattığı bir soruşturmada Meta şirketine 4,8 milyon liralık ceza uygulamıştı. Para cezasının yanında şirkete geçici tedbir kararı verilmişti.

THREADS NE ZAMAN KULLANILMAYACAK?

Meta şirketi, konu hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Metinde sadece Threads’ın etkileneceği aktarıldı. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar Türkiye’de kullanılmaya devam edilecek. İşte Meta’nın o açıklaması;

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“Threads, Türkiye'de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu'nun kararına göre, Threads 29 Nisan 2024'ten itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz.”

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