İnegöl'de polis ekiplerinin alkollü sürücüyle imtihanı! Polisin o sözüyle ikna oldu, tıpış tıpış ekip aracına bindi!

Bursa İnegöl'de alkollü bir sürücü kaldırıma çarptıktan sonra araçta sızdı. Olay yerine giden polis ekipleri alkollü şahıs ekip otosuna bindirmek için dakikalarca dil döktü. Bir türlü ikna olmak bilmeyen şahıs, bir polis memurunun o sözüyle ikna oldu. Aşırı alkollü olduğu tespit edilen o sürücü tıpış tıpış araca bindi. Haberin tüm detayları ve videosu burada.!

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İnegöl'de polis ekiplerinin alkollü sürücüyle imtihanı! Polisin o sözüyle ikna oldu, tıpış tıpış ekip aracına bindi!

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesi Adnan Tüzün Sokak'ta Zakir K. (55) yönetiminde seyir halindeki16 KMZ 82 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sızdı, ekipler uyandırdı

Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyonda sızan sürücüyü uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Uyandırılan sürücüye alkol testi yapıldı. Ekipler, alkolmetreye üflemeyi beceremeyen sürücüye, alkolmetre dersi de verdi. Dakikalar sonucu yapılan test sonucu 2.34 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Polis o sözü ikna etti, tıpış tıpış ekip otosuna bindi!

İfadesi alınmak için karakola götürülmek istenen sürücü, araca binmek istemedi. Polis ekiplerinin dakikalarca dil döktüğü sürücü, bir polisin "Gel beraber binelim" demesiyle ikna olarak araca bindi.

İnegöl'de polis ekiplerinin alkollü sürücüyle imtihanı! Polisin o sözüyle ikna oldu, tıpış tıpış ekip aracına bindi!

İnegöl'de polis ekiplerinin alkollü sürücüyle imtihanı! Polisin o sözüyle ikna oldu, tıpış tıpış ekip aracına bindi!

İnegöl'de polis ekiplerinin alkollü sürücüyle imtihanı! Polisin o sözüyle ikna oldu, tıpış tıpış ekip aracına bindi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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