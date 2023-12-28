İnegöl'de polis ekiplerinin alkollü sürücüyle imtihanı! Polisin o sözüyle ikna oldu, tıpış tıpış ekip aracına bindi!

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesi Adnan Tüzün Sokak'ta Zakir K. (55) yönetiminde seyir halindeki16 KMZ 82 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sızdı, ekipler uyandırdı

Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyonda sızan sürücüyü uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Uyandırılan sürücüye alkol testi yapıldı. Ekipler, alkolmetreye üflemeyi beceremeyen sürücüye, alkolmetre dersi de verdi. Dakikalar sonucu yapılan test sonucu 2.34 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

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Polis o sözü ikna etti, tıpış tıpış ekip otosuna bindi!

İfadesi alınmak için karakola götürülmek istenen sürücü, araca binmek istemedi. Polis ekiplerinin dakikalarca dil döktüğü sürücü, bir polisin "Gel beraber binelim" demesiyle ikna olarak araca bindi.