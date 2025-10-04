İmralı ziyaretinde Öcalan'dan dikkat çeken mesaj!

Meclis'te çözüm süreci kapsamında kurulan 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ardından ikinci kez DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. İmralı ziyareti sonrası açıklama yapılarak, Öcalan'ın görüşü ve sözlerine yer verildi...

Meclis'te çözüm süreci kapsamında kurulan 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ardından ikinci kez DEM Parti İmralı heyetiyle görüşen PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütüne ilk fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat açıklamasına işaret ederek, "Sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız" dedi.

Çözüm süreci kapsamında komisyon çalışmalarını sürdürürken, Öcalan'ın dinlenmesi gerektiği taleplerini sık sık gündeme getiren DEM Parti, dün ikinci kez İmralı'ya gitti. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin görüşmesi 3,5 saat sürdü.

MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VURGUSU

Görüşmenin ardından bugün yapılan açıklamada, Öcalan'ın sözlerine yer verildi. Öcalan, 'müzakereci demokrasi' vurgusu yaptığı açılamasında, "Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Ayrıca Öcalan, bir yıldır süren çözüm sürecinde rol oynayan herkesin 'büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu' ifade etti. DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:"3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.Sayın Öcalan, 'Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır' diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.'27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız' diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.Sayın Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir."

