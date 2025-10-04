FIFA'da İsrail'e tavrını koydu: O karara tepki yağdı!

İsrail'in Filistin'de sivil halka karşı uyguladığı şiddete FIFA ve UEFA'nın tutumu merak edilirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine yönelik yaptığı açıklama tepki çekti. Infantino, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirterek, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" dedi.

İsrail'in Filistin'de sivil halka karşı uyguladığı şiddet tüm dünyada yankı uyandırırken, futbol dünyasının gözü FIFA ve UEFA'ya çevrilmişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine yönelik yaptığı açıklamayla büyük tepki topladı.

"FIFA'NIN GÖREVİ DEĞİL"

Infantino, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirterek, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" ifadesini kullandı. Bu sözler, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

"FUTBOLUN MESAJI BARIŞ OLMALI"

Infantino ayrıca, futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmalardan dolayı acı çekenlerle birlikte. Futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" açıklamasında bulundu.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

FIFA Başkanı'nın açıklaması özellikle sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Futbolseverler, Infantino'nun daha önce zulme uğrayanlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını söylediğini hatırlatarak, bu kararın çelişkili olduğunu savundu.

Haberin Devamı

Türkiye sallanıyor: Kütahya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşlerine reset: Ali Erbaş dönemi kadrosu görevden alındı!