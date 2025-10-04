  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. FIFA da İsrail'e tavrını koydu: O karara tepki yağdı!

FIFA da İsrail'e tavrını koydu: O karara tepki yağdı!

İsrail'in Filistin'de sivil halka karşı uyguladığı şiddete FIFA ve UEFA'nın tutumu merak ediliyordu... FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine yönelik yaptığı açıklama tepki aldı.

FIFA da İsrail'e tavrını koydu: O karara tepki yağdı!
Yayınlanma:

FIFA'da İsrail'e tavrını koydu: O karara tepki yağdı!

İsrail'in Filistin'de sivil halka karşı uyguladığı şiddete FIFA ve UEFA'nın tutumu merak edilirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine yönelik yaptığı açıklama tepki çekti. Infantino, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirterek, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" dedi.

İsrail'in Filistin'de sivil halka karşı uyguladığı şiddet tüm dünyada yankı uyandırırken, futbol dünyasının gözü FIFA ve UEFA'ya çevrilmişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine yönelik yaptığı açıklamayla büyük tepki topladı.

FIFA'da İsrail'e tavrını koydu: O karara tepki yağdı!

"FIFA'NIN GÖREVİ DEĞİL"

Infantino, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirterek, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" ifadesini kullandı. Bu sözler, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

"FUTBOLUN MESAJI BARIŞ OLMALI"

Infantino ayrıca, futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmalardan dolayı acı çekenlerle birlikte. Futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" açıklamasında bulundu.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

FIFA Başkanı'nın açıklaması özellikle sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Futbolseverler, Infantino'nun daha önce zulme uğrayanlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını söylediğini hatırlatarak, bu kararın çelişkili olduğunu savundu.

Türkiye sallanıyor: Kütahya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldiTürkiye sallanıyor: Kütahya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi

Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?Altın fiyatları hafta sonu da yükselir mi? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşlerine reset: Ali Erbaş dönemi kadrosu görevden alındı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşlerine reset: Ali Erbaş dönemi kadrosu görevden alındı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...
Okan Buruk'tan Osimhen kararı: Derbide oynayacak mı? İşte merak edilenler...
Son dakika... Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika... Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Başkan Sadettin Saran'dan karar çıktı: Fenerbahçe'de Tedesco ile yola tamam mı, devam mı? İşte detaylar...
Başkan Sadettin Saran'dan karar çıktı: Fenerbahçe'de Tedesco ile yola tamam mı, devam mı? İşte detaylar...
Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Osimhen oynayacak mı? Maç hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Osimhen oynayacak mı? Maç hangi kanalda, şifresiz mi?
Sadettin Saran'dan flaş karar: O isimlerin bileti kesildi!
Sadettin Saran'dan flaş karar: O isimlerin bileti kesildi!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında olay iddia: Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? İşte, Ali Koç'tan o açıklama
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında olay iddia: Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı? İşte, Ali Koç'tan o açıklama
Fenerbahçe'de bomba ayrılık: Maç sonrası çarpıcı iddia 'Hayırlı olsun'
Fenerbahçe'de bomba ayrılık: Maç sonrası çarpıcı iddia 'Hayırlı olsun'