İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye DEM Parti'den tarihi not: Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak!

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki geldi.

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı almasına DEM Parti'den ilk tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptığı açıklamada, "Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar, doğru tarafta duranlar yazar. Sorumluluk alanları da almayanları da tarih yazacak." dedi.

CHP, İmralı'ya gitmeme yönünde karar aldı. Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin tutumunu kamuoyuna açıklayarak, ziyaret kararına "hayır" diyeceklerini ve heyete üye vermeyeceklerini bildirdi. Emir, buna rağmen Komisyon'da yer almaya devam edeceklerini vurguladı.Parti açıklamasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürece verilen desteğin süreceği ifade edildi.

"TOPLANTI MİLLETTEN GİZLENMEMELİ"

Murat Emir, yaptığı değerlendirmede şeffaflığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizli şekilde yapılmasını doğru bulmuyoruz. Her siyasi partinin tavrını açık bir biçimde ortaya koyması gerekir. CHP olarak komisyon heyetine üye vermeyi uygun görmüyoruz ancak komisyonda kalmayı sürdüreceğiz.

"DEM PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ: SORUMLULUK ALANLARI DA ALMAYANLARI DA TARİH YAZACAK

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına DEM Parti'den eleştiri geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sürece katkı verdiklerini belirterek karara tepki gösterdi.Koçyiğit, açıklamasında şu mesajları verdi:"Tarihi cesurlar yazar. Ve bugün biz tarihi eşikteyiz ve tarih yazıyoruz. Demokratik cumhuriyetin inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? Tarih, sorumluluk almayanları da yazacak. Bu bir seçim, oy meselesi değil. Geleceğimizi konuşuyoruz. Siyaset üstü bakmamız gereken bir yerdeyiz. Sorunun etrafında dolanamayız. Sorunu halı altına süpürerek çözümü bir kez daha ıskalayamayız. Sorunun bir muhatabı var. Tek bir çağrısıyla örgütünü feshetmiş bir örgüt lideri, sorunun baş aktörü var. Komisyon gerçekten muhatabıyla buluşmalı ve yol haritasının zeminini oluşturmalı."

