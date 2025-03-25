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İmamoğlu'nun Silivri cezaevinden ilk görüntüsü geldi! Cezaevinin neresinde ve kimlerle kalıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Marmara kapalı cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ilk görüntüsü gelerek İmamoğlu'nun cezaevinin neresinde ve kimlerle beraber kaldığı belli oldu.

İmamoğlu'nun Silivri cezaevinden ilk görüntüsü geldi! Cezaevinin neresinde ve kimlerle kalıyor?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında tutuklanıp 51 kişi ile birlikte Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İMAMOĞLU CEZAEVİNİN NERSİNDE KİMLE KALIYOR?

İmamoğlu'nun 15 metrekarelik bir hücrede kaldığı 9 Nolu Cezaevi'nde iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt ve Beşiktaş belediye başkanları Ahmet Özer ile Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım'ın da bulunduğu öğrenildi.

9 nolu cezaevi! İmamoğlu'nun kaldığı cezaevinde kimler yok ki

İmamoğlu'nun Silivri cezaevinden ilk görüntüsü geldi! Cezaevinin neresinde ve kimlerle kalıyor?

CEZAEVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun ellerinde kelepçe olmaması ise dikkat çekmişti.

"İYİYİZ, DİRENÇLİYİZ, MİLLETİMİZE EMANETİZ"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı. Avukat Hüseyin Ersöz ile görüşen İmamoğlu, "İyiyiz, dirençliyiz, milletimize emanetiz" mesajını verdi.

"GÜÇLÜ VE DİRAYETLİYDİ"

Avukatı Hüseyin Ersöz, İmamoğlu ve tutuklu bulunan başkanların gayet dirençli ve iyi göründüklerini, itirazlarını da bu hafta içerisinde yapmayı beklediklerini aktardı. Ersöz, "4 günlük yorucu gözaltı sürecinin ardından kendileriyle görüştüğümde dışardaki atmosferi merak ediyorlar. Bununla ilgili konuştuk. Güçlü ve dirayetliydi. hukuka aykırı durumun da farkındaydı" dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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