İmamoğlu'nun gizli kasasıydı: Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası firarisi Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan 8 firariden biri olan, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADESİ İSTENİYOR

Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına yazı yazılarak iade talebinde bulunulmasına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Avrupa Suçluların İadesine Dair Sözleşme'nin 16/4'üncü maddesi kapsamında, Gülibrahimoğlu'nun 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi istendi. İade evrakının tercümesinin tamamlanmasının ardından belgelerin diplomatik kanallar ve Interpol aracılığıyla Yunanistan makamlarına iletilmesi öngörüldü.

180 MİLYAR LİRALIK VURGUNA İMZA ATMIŞTI

İddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Gülibrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci Hafriyat Sahası'ndan olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. İstanbul'daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70'ini kontrol ettiği belirtilen Gülibrahimoğlu'nun, kaçak döküm faaliyetleri üzerinden büyük miktarda gelir elde ettiği ve yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık kazanç sağladığı iddialara konu oldu.

Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da ifadesinde, elde edilen paraların büyük bölümünün Londra'ya aktarıldığını ileri sürdü. Yıldız, yurt dışına çıkarılan paranın yarısının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu duyduğunu da ifade etti.

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UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Rabia Karaca, Gülibrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu partileri verdiğini anlatmıştı.

ÖZEL JETLE YURT DIŞINA PARA TAŞIDIĞI İDDİASI

İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya da ifadesinde Gülibrahimoğlu'nu, İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve yediemini olarak nitelendirdi. Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetiyle yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la da yurt dışına çıktığını anlattı.

Gülibrahimoğlu'na bu uçuşların nedenini sorduğunda kendisine özel jetle yurt dışına para götürüldüğünün söylendiğini ileri süren Yalçınkaya, uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu iddia etti. Yurt dışına götürüldüğünü öne sürdüğü paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden elde edilen gelirler olduğunu düşündüğünü belirten Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun mart ayında özel jetiyle yurt dışına kaçtığını savundu.

CHP KURULTAYI İDDİASI

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği CHP kurultayında da etkin rol oynadığını öne sürdü. Soruşturma dosyasındaki bu iddialar ve Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasıyla birlikte, Türkiye'ye iade sürecinin nasıl ilerleyeceği ve firari ismin ifadesinin soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

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