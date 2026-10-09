Gözler TFF'nin kritik toplantısında: Montella gidecek mi, kalacak mı?

Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği kritik toplantıya çevrildi.

TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığındaki belirsizlik, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği ve TFF'nin seçimli olağanüstü genel kurula gidip gitmeyeceği konularını görüşmek üzere Riva'da toplanıyor.

Hakemler dosyası soruşturması kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi ile hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklanmıştı.

YÖNETİM KURULU SEÇİM İSTİYOR

Berlin'de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İstanbul'da olması beklenirken yönetim kurulu toplantısının da saat 14.00'te başlaması planlanıyor.

Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün toplantıda seçimli genel kurula gidilmesinden yana olduğu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etmek istediği dile getiriliyor.

MASADA ÜÇ KRİTİK KONU VAR

Toplantının gündeminde Merkez Hakem Kurulu başkanlığındaki belirsizlik, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği ve İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'nin seçimli olağanüstü genel kurula gidip gitmeyeceği yer alıyor.

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Yönetim kurulunun bu üç başlık üzerinde değerlendirmelerde bulunması ve federasyonun önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasını da yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILACAK MI?

Toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de değerlendirilecek.

İtalyan teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği konusunda yönetim kurulunda görüş alışverişinde bulunulması beklenirken alınabilecek olası kararlar merak konusu oldu.

İtalyan çalıştırıcının, TFF ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Montella'nın ücretini aylık 180 bin Euro olarak aldığı, bunun yanında çeşitli bonusların da bulunduğu ifade ediliyor.

TFF kulislerinde Montella ile yolların ayrılma ihtimalinin yüzde 90 seviyesine çıktığı öğrenildi.

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