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Maltepe’deki çöken binada korkunç detay: 5 kişiye mezar olan betondan deniz kabuğu çıktı!

İstanbul Maltepe’de 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı 7 katlı binanın çökmesiyle ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken felaketin izleri ağır ihmalleri gözler önüne serdi.

Maltepe’deki çöken binada korkunç detay: 5 kişiye mezar olan betondan deniz kabuğu çıktı!
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Maltepe’deki çöken binada korkunç detay: 5 kişiye mezar olan betondan deniz kabuğu çıktı!

İstanbul Maltepe’de 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı 7 katlı binanın çökmesiyle ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken felaketin izleri ağır ihmalleri gözler önüne serdi. Olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, incelemeye alınan kolon parçalarının içinden deniz kabuğu ve korozyona uğrayarak yıpranmış demirler çıktı.

Maltepe’deki çöken binada korkunç detay: 5 kişiye mezar olan betondan deniz kabuğu çıktı!

MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINDA, ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı.

Enkazdan alınan beton ve demir örnekleri soruşturmanın en kritik delili olarak labaratuvar incelemesine gönderildi.

Maltepe’deki çöken binada korkunç detay: 5 kişiye mezar olan betondan deniz kabuğu çıktı!

Olası bir risk durumuna karşı çevrede bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, 55 vatandaş güvenli alanlara yerleştirildi.

Binanın altındaki tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ve altyapı çalışmalarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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