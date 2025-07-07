  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı!

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı!

Yayınlanma:
Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı!
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerimizden 12'si şehit düştü. Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli olurken, hikayeleri ise yürekleri yaktı!
Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 1 110

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerimizden 12'si şehit düştü. Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli olurken, hikayeleri ise yürekleri yaktı!

Irak'tan gelen şehit haberleri bir çok ilde ocaklara ateş düşürdü. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerimizden 12'si şehit düştü. Şehitlerin isimleri ile birlikte memleketleri de belli oldu. İşte şehitlerimizin isimleri, şehirleri ve yarım kalan yaşam hikayeleri.

Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde 2022’de şehit olan üsteğmenin cenazesini arama çalışmaları sırasında, teröristlerden temizlenmiş bir mağarada arama yapıldığı sırada 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden 12'si kurtarılamayarak şehit düştü. İşte şehitlerimizin isimleri , memleketleri ve hayatlarına dair bilgiler:

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 2 210

ŞEHİT EGE AKAR İZMİR BUCA

Şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, Üsteğmen Akar'ın (26) şehadet haberini iletti. Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 3 310

ŞEHİT AHMET KUŞAK BALIKESİR

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Kuşak'ın Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına gelerek baba Mehmet (66) ile anne Cemile Kuşak'a (65) ve yakınlarına şehadet haberini iletti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da şehadet haberinin duyulması üzerine eve geldi. Şehidin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 4 410

ŞEHİT ÜMİT ÜZÜM SİVAS

Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'taki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Üzüm'ün Dörteylül Mahallesi'ndeki evinde yaşayan eşi Nazan Üzüm'e ve çocuklarına şehadet haberini iletti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi. Evli ve 3 çocuğu olan şehidin cenazesinin memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 5 510

ŞEHİT KANİ OBİ ORDU

Şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, Ordu'daki ailesine ulaştırıldı. Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer ile askeri yetkililer, şehit Obi'nin Çayırkent Mahallesi'ndeki evinde yaşayan annesi Fatma Obi ile kardeşi Hasan Obi'ye şehadet haberini iletti. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları da geldi. Şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Bekar olan şehidin cenazesinin Korgan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 6 610

ŞEHİT ÖZKAN ÖZKANLI AKSARAY

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı. Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

MAAŞIYLA YETİM OKUTUYORDU

Irak'ta şehit olan Özkan Özkanlı, maaşından yetim öğrencilere burs veriyormuş. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 7 710

ŞEHİT ABDURRAHMAN AKDOĞAN- MALATYA

Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 8 810

ŞEHİT AHMET GÜLTEKİN İSTANBUL FATİH

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in (23) şehadet haberi, Fatih'teki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, şehit Gültekin'in Yedikule İlyas Bey Caddesi'ndeki baba ocağına gelerek, aileye şehadet haberini iletti. Evine Türk bayrağı asılan şehidin 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Gültekin'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. Şehit Ahmet Gültekin aslen Malatyalıydı...

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 9 910

ŞEHİT MAHSUN YEŞİLDEMİR BİTLİS

Şehit Mahsun Yeşildemir’in Bitlis’teki baba evine Türk bayrağı asıldı. 26 yaşında olan Mahsun Yeşildemir, Bitlis’in Adilcevaz ilçesindendi. Piyade Er olarak görev yapan Yeşildemir, ailesinin ortanca çocuğuydu. Göreve gitmeden önce ailesine "Vatan için gidiyorum, hakkınızı helal edin" diyerek veda ettiği öğrenildi.

Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı! 10 1010

ŞEHİT ENVER YAMAN NİĞDE

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer, merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan şehit Yaman'ın ailesine şehadet haberini iletti. Türk bayrağı asılan şehidin baba evine, acı haberin duyulmasıyla yakınları ve komşuları geldi. Vali Yardımcısı Mutlu Elmalı ve Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Cengiz Yoldaş da eve gelerek, aileye taziyelerini iletti. Evli ve 2 çocuğu olan şehidin cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

HABERE YORUM KAT