Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli oldu, hikayeleri ise yürekleri yaktı!

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerimizden 12'si şehit düştü. Irak şehitlerimizin isimleri, memleketleri belli olurken, hikayeleri ise yürekleri yaktı!

Irak'tan gelen şehit haberleri bir çok ilde ocaklara ateş düşürdü. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerimizden 12'si şehit düştü. Şehitlerin isimleri ile birlikte memleketleri de belli oldu. İşte şehitlerimizin isimleri, şehirleri ve yarım kalan yaşam hikayeleri.

Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde 2022’de şehit olan üsteğmenin cenazesini arama çalışmaları sırasında, teröristlerden temizlenmiş bir mağarada arama yapıldığı sırada 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden 12'si kurtarılamayarak şehit düştü. İşte şehitlerimizin isimleri , memleketleri ve hayatlarına dair bilgiler: