Muhammed Yakut'un ölümüneyle ilgili dikkat çeken iddia: Genelevde öldüğü ortaya çıktı!

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni iddia: Genelevde öldü

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi.

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Almanya Bild gazetesi, Yakut'un Ruhr bölgesindeki Penelope isimli 'sauna kulübünde' yere yığıldığını ve kurtarılamadığını belirtti. Haberde, Yakut'un hayatını kaybettiği mekanın genelev olarak işletildiğini belirtildi.

Bir süredir kırmızı bültenle aranan Muhammet Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizinden hayatını kaybetti. Muhammed Yakut'un cenazesi, vasiyeti doğrultusunda Almanya'nın Duisburg kentindeki Cemevi'nde yapılan törenin ardından toprağa verildi. Yakut'un ölümüyle ilgili çok sayıda iddia ortaya atılırken son olarak Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild, Yakut'un ölümünün detaylarını paylaştı.

"ÖLDÜĞÜ YER GENELEV OLARAK İŞLETİLİYORDU"

İddiaya göre Yakut'un Castrop-Rauxel'deki bir "sauna kulübünde" öldüğü belirtilirken burasının bir genelev olarak işletildiğine de dikkat çekildi.



Bild'İin haberine göre; Recklinghausen Polis Karakolu Sözcüsü Ramona Hörst, "Şu an tek söyleyebildiğimiz, 1 Temmuz 2025'te bir saunada yaşamını yitiren 53 yaşındaki Türk vatandaşının ölümüyle ilgili bir soruşturma yürütüldüğü" dedi. Yakut'un cezaevinden ölümünden bir gün önce serbest bırakıldığı kaydedilirken, Yakut'un Ruhr bölgesindeki Penelope isimli "sauna kulübüne" gittiği belirtildi.

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"KORİDORDA YERE YIĞILDI"

Gazete, "Kaynaklarımızdan öğrendiğimiz bilgiye göre Yakut ilk kez o mekana gitti. Yakut'un üst kattaki koridorda bir anda yere yığıldığı öğrenildi. Onu kurtarmak için çabada bulunuldu" ifadelerine yer verdi.

RAPOR 4 AY İÇİNDE ÇIKACAK

Yakut'un ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmasına karar verilirken, Dortmund savcısı Maribel Andersson'un toksikoloji raporu istediği de kaydedildi. Bild, otopsi raporunun Perşembe günü tamamlandığına ve ani kalp krizi sebebiyle ölümün gerçekleştiğini duyururken, toksikoloji raporunun normalde dört ay içinde tamamlanacağına dikkat çekti.

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