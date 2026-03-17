İki çocuğun garip hırsızlığı kamerada: Markette dans ederek tereyağı çaldılar!

Sultangazi'de markete giren iki çocuktan biri dans ederek dikkat dağıtırken diğeri çok sayıda tereyağını çalarak poşete doldurdu...

İstanbul Sultangazi'de markete giren iki çocuktan biri dans ederek müşterilerin dikkatini dağıtırken, diğeri buzdolabından çok sayıda tereyağını çalarak poşete doldurdu. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİRİ DİKKAT DAĞITTI, DİĞERİ POŞETE DOLDURDU

Dün saat 20.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda caddede bulunan zincir markete giren iki çocuk, ellerindeki büyük boy poşetle buzdolabına yöneldi. Çocuklardan biri dans ederek çevredeki müşterilerin dikkatini dağıtırken, diğeri buzdolabının kapağını açarak çok sayıda tereyağını poşete koydu.

KAMERA TÜM OLAN BİTENİ KAYDETTİ

İçeride bulunan müşterilerin kendilerine yaklaştığı anlarda duraksayan çocuklar, poşeti doldurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi marketten ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

