  3. Diyarbakır'da hareketli dakikalar: Okul çevresinde silah sesleri, Polis müdahale etti!

Diyarbakır’da okul çevresinde silahla çevreye ateş açan şüpheli gözaltına alınırken, öğrenciler ve veliler büyük korku yaşadı.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde yaşanan silahlı olay, büyük paniğe yol açtı. Fabrika Mahallesi’nde ortaokul ve anaokulunun bulunduğu bölgede silah sesleri yükselirken, çevredeki vatandaşlar korku içinde kaçıştı.

OKUL VE ÇEVRESİNE ATEŞ AÇTI

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çevredeki iş yerlerine ve okul istikametine doğru peş peşe ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Görgü tanığı Yunus Gençer, yaşadığı korku dolu anları, “Dükkanlara ateş açtı, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı. Kadınlar kaçtı. Okula doğru da ateş etti, ben de zor kurtuldum. Polis gelip hemen yakaladı. Önce esnafa sıktı, sonra okula yöneldi” sözleriyle anlattı.

