İflas eden borsa Mt. Gox varlıkları taşıdı: Bitcoin 4 bin dolar düştü…

Bitcoin, Mt. Gox'a ait cüzdanların Asya sabahının erken saatlerinde bilinmeyen bir adrese 9 milyar dolarlık BTC aktardıktan sonra 68.000 doların altına düştü. İşlem muhtemelen alacaklılara Ekim ayına kadar geri ödeme planının bir parçası olarak lanse edildi.

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Mt. Gox 31 BTC’yi hareket ettirdi. Pazartesi günü 71.000 doların üzerine çıkan transferin ardından son 24 saat içinde %1,5'in üzerinde bir düşüşle 67.680 dolara kadar düştü.

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Bitcoin daha sonra Avrupa sabahı 68.000 doları geri almak için düşüşü telafi etmek istedi. Şu anda halen 68.500 doların altında işlem görüyor. Son 24 saat içinde büyük ölçüde hareketsiz.

Gerçekleşmemiş karlar, Bitcoin'in Mart ayında 70.000 dolara ulaştı. Bu yüzden %69'a kıyasla sadece %3 kar olduğu için, yatırımcılar daha düşük satış baskısı olması gerektiğini gösteriyor.

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