  1. Anasayfa
  2. Yerel
  İçmeler Köprüsü'ndeki trafiği rahatlatacak düzenleme

Tuzla’da trafik akışını rahatlatmak amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. İçmeler Köprüsü altında bulunan otobüs durağının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile 20 metre ileri taşınarak bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Yayınlanma:

screenshot-3.jpg

Özellikle sabah saatleri ile iş çıkışlarında Hatboyu Caddesi üzerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, köprü altındaki otobüs durağının konumu değiştirilecek. Bölgede Mopaş Camii çevresinden İçmeler Köprüsü’ne kadar uzanan trafik sıkışıklığının, durak düzenlemesiyle birlikte önemli ölçüde azalması bekleniyor.

screenshot-1.jpg

“DURAĞI 20 METRE İLERİYE ALIYORUZ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, İçmeler Köprüsü’nün mevcut trafik yükünü kaldırmakta zorlandığını belirterek, “İçmeler Köprüsü iki şeridi kaldırmıyor. Ankara’dan İstanbul yönüne köprü altındaki durakta otobüs durduğunda cep şeridinden geçen araçlar da tıkanıyor. Bu nedenle durağı yaklaşık 20 metre ileriye alıyoruz” dedi.

screenshot-2.jpg

Yapılacak düzenleme ile köprü altındaki durak alanının trafik akışını kesmemesi ve araçların daha rahat ilerlemesi amaçlanıyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
"Bize Her Yer Trabzon Aşkıyla" Pendik Trabzonlular Derneği Hemşehrilerini Aynı Sofrada Buluşturdu
Pendik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yerel Basınla İftarda Buluştu
Tuzla basını sahur sofrasında Başkan Bingöl ile buluştu
Özgür Özel Pendik’ten Seslendi: "İktidar Değişimi Artık Zaman Meselesi"
Ardahan Hanak Binbaşak köyü derneğinden hem iftar yemeği hem de 8 Mart kadınlar günü etkinliği
Tuzla Belediyesi’nden Konaşlı TOKİ ve çevresine ücretsiz ring hizmeti
Anahtar Parti Pendik İlçe Başkanlığı Teşkilat İftarı Düzenledi
