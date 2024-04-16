Icardi’den gol krallığı mesajı: “Önceliğim takımın şampiyon olması”

Galatasaray, dün akşam haftanın kapanış maçında Alanyaspor’a konuk oldu. İlk yarısı kısır geçen maçın ikinci yarısı adeta gol yağmuruna sahne oldu. Sarı kırmızılı ekip, yaptığı baskılarla beraber sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.

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Icardi’den gol krallığı mesajı: “Önceliğim takımın şampiyon olması”

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına gitti. Haftanın üçüncü yabancı hakeminin yer aldığı maçta tartışmalı pozisyon sayısı azdı. Tartışmaların azaldığı haftada galibiyetlere gölge düşen bir durum yaşanmadı.

Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle Alanyaspor’u devirdi ve yeniden liderliği eline aldı. Mauro Icardi ise attığı golle, gol krallığındaki takibini sürdürdü.

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MAÇ SONU ICARDİ’DEN AÇIKLAMA

Alanya’da zorlu deplasmanı Galatasaray 4 golle geçti. Gollerden biri de yıldız oyuncu Icardi’den geldi. Maç sonunda yıldız futbolcu,

“İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık.”

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GOL KRALLIĞI SÖZLERİ

“En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değilim sezon boyunca. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik.

Çok güzel bir sevgi takıma ve bana karşı. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor.”

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