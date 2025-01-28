  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İbrahim Tatlıses ikiz torunlarının doğum gününü kutladı

İbrahim Tatlıses ikiz torunlarının doğum gününü kutladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'yle birlikte 1 yaşına giren ikiz oğulları için doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi.

İbrahim Tatlıses ikiz torunlarının doğum gününü kutladı
Yayınlanma:

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna torunlarının doğum gününde bir araya geldi...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'yle birlikte 1 yaşına giren ikiz oğulları için doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi. Kovboy temalı bir doğum günü yapan ünlü çiftin organizasyonuna birçok ünlü isim de katıldı. Başta İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna olmak üzere birçok ünlü bu davete gelirken Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi. Torunlarıyla paylaşım yapan Derya Tuna, duygu yüklü bir not da eklemeyi ihmal etmedi.

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarının doğum gününü kutladı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarını kucaklarına aldı.

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarının doğum gününü kutladı

Ünlü çiftin oğulları geçtiğimiz gün 1 yaşına girdi.İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizleri 1 yaşında


İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, doğum günü olan ikizler için kovboy konseptli bir doğum günü organize etti.

Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları bu doğum gününe katıldı. Zehra Çiligiroğlu'ndan Derya Tuna'ya İbrahim Tatlıses'ten Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'e kadar herkes bu organizasyonda yer aldı.

İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarının doğum gününü kutladı

Derya Tuna da bu davette yer aldı. Amerika'dan dönen Derya Tuna, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaparak, "Canparelerim, Emir'im, Ayel'im. Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce Yaradan'a sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım?? Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: SABAH

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın'
Zerrin Özer'in vasiyeti şaşkınlık yarattı! 'Ben ölürsem cenazede şarkı çalsın'
Ebru Gündeş’den kızı Alara'ya dudak uçuklatan servet! Kızı için öyle bir yatırım yaptı ki...
Ebru Gündeş’den kızı Alara'ya dudak uçuklatan servet! Kızı için öyle bir yatırım yaptı ki...
O, ünlüleri hiç böyle görmediniz: Ünlülerin çok şaşıracağınız hallerini ilk kez göreceksiniz!
O, ünlüleri hiç böyle görmediniz: Ünlülerin çok şaşıracağınız hallerini ilk kez göreceksiniz!
"Babam arabeskin prensi değil kralıydı" diyen kızı Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan cevap geldi!
"Babam arabeskin prensi değil kralıydı" diyen kızı Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan cevap geldi!
Bülent Ersoy, Safiye Soyman hamamda birbirlerini yıkadı! O görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu
Bülent Ersoy, Safiye Soyman hamamda birbirlerini yıkadı! O görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu
Fenomen Danla Bilic itirafları ile duyanları şok etti! "Haftada bir kere falan"
Fenomen Danla Bilic itirafları ile duyanları şok etti! "Haftada bir kere falan"
Necla Nazır'a Ferdi Tayfur'dan kalan servet dudak uçuklattı! Öğrenince siz de çok şaşıracaksınız
Necla Nazır'a Ferdi Tayfur'dan kalan servet dudak uçuklattı! Öğrenince siz de çok şaşıracaksınız