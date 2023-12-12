Bu gün hava durumu nasıl olacak? 12 Aralık Salı günü tüm ülke geneli hava durumu

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,bugün (Salı) batısı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sonra aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu ve bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Doğu Karadeniz’in doğusunun açıkları ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıkları güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunun açıkları 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile akşam saatlerine kadar kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı ile gece saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.