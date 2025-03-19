İBB'ye kayyum mu atanacak! TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik canlı yayında açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Gün hareketli başlarken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İBB'ye kayyum atanabilir mi?" sorusuna cevap verdi.

İBB'YE KAYYUM ATANABİLİR

Kayyum atanabilmesi için tek koşulun olduğunu söyleyen Atik, , "Belediyelere kayyum atanabilmesi için tek koşul var. O da terörle irtibatın kurulması. Burada da İmamoğlu'nun terör örgütüne yardım ettiği suçlaması var. Doğrudan bir terör bağlantısı var. Eğer bu kapsamda bir terör tutuklaması gerçekleşirse İmamoğlu'nun yerine İBB'ye kayyum atanabilir" ifadelerin i kullandı.