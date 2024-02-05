İBB’ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike yarattı! Moloz parçalarını sorumsuzca, yola döke döke ilerledi!

Arnavutköy’de İBB’ye ait hafriyat kamyonunun trafikte tehlike saçtığını gören bir sürücü durumu cep telefonu ile kayda aldı. Sorumsuzca yüklenerek kapağı açık bırakılan harfiyat kamyonu, harfiyat parçalarını döke döke yolda ilerlerleyerek kayıplara karıştı.

YAYINLAMA
Google News
İBB’ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike yarattı! Moloz parçalarını sorumsuzca, yola döke döke ilerledi!

Arnavutköy’de İBB’ye ait hafriyat kamyonunun arka kapağının açık kalması nedeniyle yüklenen hafriyat caddeye döküldü. Şoför, kilometrelerce açık kapakla yola devam ederken kamyondan düşen taş parçaları diğer araçlara zor anlar yaşattı.

Trafikte, harfiyat parçalarını döke döke sorumsuzca ilerledi

Gece saatlerinde Hadımköy - Arnavutköy yolunda seyir halinde olan İBB’ye ait bir hafriyat kamyonunun arka kapağı yüklendikten sonra açık bırakıldı. Yol boyunca giden kamyondan caddeye taş parçaları ve hafriyat kalıntıları döküldü. Kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir otomobilden çekilen görüntülerde büyük taş parçalarının düştüğü anlar görüldü. Cadde üzerindeki diğer araçlara da tehlike saçan kamyon cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İBB’ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike yarattı! Moloz parçalarını sorumsuzca, yola döke döke ilerledi!

Aydın’da ticari taksi sürücüsünü çirken sözler "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar"Aydın’da ticari taksi sürücüsünü çirken sözler "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar"

Kahramanmaraş depreminde, 9 gün enkaz altında kalmıştı! O dehşet anlarını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı!Kahramanmaraş depreminde, 9 gün enkaz altında kalmıştı! O dehşet anlarını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı!

Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyorOnline başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor

Şüphe uyandıran ölüm! Ekinözü kaymakamı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!Şüphe uyandıran ölüm! Ekinözü kaymakamı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da otopark ücretleri dudak uçuklattı! Giriş-çıkış ücreti 340 TL, 24 saatlik bin 24 TL
İstanbul'da otopark ücretleri dudak uçuklattı! Giriş-çıkış ücreti 340 TL, 24 saatlik bin 24 TL
Çekmeköylüler, hamsi festivalinde hem yedi hem de eğlendi!
Çekmeköylüler, hamsi festivalinde hem yedi hem de eğlendi!
Taksici Oğuz Erge'nin katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Tüm kamera kayıtlarına rağmen savunması pes dedirtti
Taksici Oğuz Erge'nin katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Tüm kamera kayıtlarına rağmen savunması pes dedirtti
Yarıyıl tatili bitti öğrenciler sınıflarına döndü! Haftanın ilk günü polis ekipleri okul bahçesinde denetimde
Yarıyıl tatili bitti öğrenciler sınıflarına döndü! Haftanın ilk günü polis ekipleri okul bahçesinde denetimde
Son Haberler
ÖTV'siz araç arayanlar dikkat! Fiat Egea'da fiyatlar dibi gördü, İşte güncel fiyat listesi
ÖTV'siz araç arayanlar dikkat! Fiat Egea'da fiyatlar dibi gördü, İşte güncel fiyat listesi
Kahve içerken 2 kişinin saldırısına uğrayan genç müzisyen, nişanlısının kollarında can verdi!
Kahve içerken 2 kişinin saldırısına uğrayan genç müzisyen, nişanlısının kollarında can verdi!
İBB’ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike yarattı! Moloz parçalarını sorumsuzca, yola döke döke ilerledi!
İBB’ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike yarattı! Moloz parçalarını sorumsuzca, yola döke döke ilerledi!
Aydın’da ticari taksi sürücüsünü çirken sözler "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar"
Aydın’da ticari taksi sürücüsünü çirken sözler "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar"
Aydın’da ticari taksi sürücüsünü çirken sözler "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar"
Aydın’da ticari taksi sürücüsünü çirken sözler "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar"
Kahramanmaraş depreminde, 9 gün enkaz altında kalmıştı! O dehşet anlarını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı!
Kahramanmaraş depreminde, 9 gün enkaz altında kalmıştı! O dehşet anlarını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı!
Çok Okunanlar
Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor
Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor
Hesaplar karıştı, son seçimleri bilen araştırma şirketi yeni anket sonucu yayınladı! Peki Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?
Hesaplar karıştı, son seçimleri bilen araştırma şirketi yeni anket sonucu yayınladı! Peki Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? Emekli Maaş Farkı Hesaplama
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? Emekli Maaş Farkı Hesaplama
Şüphe uyandıran ölüm! Ekinözü kaymakamı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!
Şüphe uyandıran ölüm! Ekinözü kaymakamı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!
Şüphe uyandıran ölüm! Ekinözü kaymakamı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!
Şüphe uyandıran ölüm! Ekinözü kaymakamı evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu!
Depremzedelerin tüyler ürperten yardım çığlıkları! 112 ihbar hattına gelen çağrı kayıtları yayınlandı
Depremzedelerin tüyler ürperten yardım çığlıkları! 112 ihbar hattına gelen çağrı kayıtları yayınlandı
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları