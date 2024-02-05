Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor

Halkın paraya ihtiyacı, faizsiz kredi kampanyaları tarafından karşılanmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak İş Bankası bir açıklama yaptı.

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Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor

İş Bankası, toplam on bin liralık nakdi yardım sağlayacağını açıkladı. İş Cep uygulaması başvuruların yapıldığı yer olarak söylenebilir.

İş Bankası 10 Bin TL Nakit Kampanyası

Bankanın duyurusu, nakit ihtiyacı olan kişilere yönelik olarak yapılırken, bu durumda 10.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanacaktır. İş CEP başvurusu aracılığıyla faizsiz krediler sağlayan banka, sadece başvuran kişilere 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi verir.

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İş Bankası mobil uygulamasından 10.000 TL'ye kadar faizsiz nakit kredi için başvuru yapabilirsiniz. 12 ila 24 ay arasında geri ödeme yapılabilir. Başvurunuz onaylandıktan sonra, fonlar hemen kredi hesabınıza aktarılacak ve ihtiyaç duyduğunuz parayı hızlı bir şekilde karşılamanıza yardımcı olacaktır.

İş Bankası, "Kampanya detayları açıklandı" açıklamasında, kampanyadan yararlanmak isteyenler için önemli bir adım olarak kampanya koşullarını açıkladı. Kampanyanın ilk koşulu, bankanın müşterisi olmaktı.

İhş Bank'ın faizsiz kredi teklifinden yararlanmak için İş CEP başvurusunu indirdikten sonra çevrimiçi olarak "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini seçmelisiniz. Başvuru tamamlandıktan sonra müşteri hizmetleri numarasına İş Cep şifresi gönderilecektir. İş Bankası müşterisi olduktan sonra, bu şifreyi 10.000 TL'ye kadar faizsiz bir krediye başvurmak için kullanmak için kullanabilirsiniz. Düşük faizli tüketici kredi tanıtımımıza katılarak 100.000 TL'ye kadar hızlı bir kredi alabilirsiniz.

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