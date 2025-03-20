İBB'nin eski genel sekreteri Buğra Gökçe, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen Buğra Gökçe, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladılar. İşte İBB'nin eski genel sekreteri Buğra Gökçe'ın biyografisi.

BUĞRA GÖKÇE KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1974 yılında Ankara’da doğan Buğra Gökce, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladıktan sonra, 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. Japon hükümeti bursuyla Japonya’da kent planlama ve ulaşım yatırımları üzerine eğitim aldı.

Akademik kariyerine 2005 yılında başlayan Gökce, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi’nde uzun yıllar yarı zamanlı öğretim üyeliği yaptı. Ocak 2025 itibariyle doçentlik unvanını aldı.

Belediyecilikteki yükselişi

Kamu kariyerine 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi’nde başlayan Gökce, 2009 yılına kadar şehir planlama alanında birçok projeye imza attı. 2009-2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

2009’da Çankaya Belediyesi’ne geçişi onaylanmadığı için memuriyetten istifa eden Gökce, burada yatırımlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Fen İşleri Daire Başkanı olarak atandı. Aynı yıl Genel Sekreter Yardımcısı oldu, 2017’de ise Genel Sekreterlik görevini üstlendi. İzmir’de altyapı, üstyapı ve kentsel dönüşüm projelerini yönetti.

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İBB’de hangi görevleri üstlendi?

Mayıs 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ayrılan Gökce, 1 Haziran 2022 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. 1 Şubat 2023’ten itibaren aynı zamanda İETT Genel Müdürü olarak da çalıştı.

2024 yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Gökce, bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Nisan 2024 itibarıyla İPA Başkanlığı’na atandı ve halen bu görevini sürdürüyor.

BUĞRA GÖKÇE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Buğra Gökçe İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında gözaltına alındı.