İBB yolsuzluk operasyonunda 3 dalga! Medya AŞ ve Kültür AŞ'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve usülsüzlük iddiaları üzerine başlatılan operasyonların üçüncü dalgasında Medya AŞ ve Kültür AŞ'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı

İBB'YE 3 DALGA YOLSUZLUK OPEERASYONU

Aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunanlardan bazılarının gözaltına alındığı, bu kişilerin adreslerinde arama işlemi yapıldığı kaydedildi.

REKLAM İHALELERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturma, İBB nin reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına dayanıyor.

Şüphelilerin işlemlerinin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak kışlasında devam ettiği bildirildi.

TANER ÇETİN KİMDİR?

Taner Çetin, 1962’de Silivri’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Silivri’de tamamladı. 1989 yılında Silivri Belediyesinde Kültür Müdürü olarak göreve başladı.

1996 yılında belediyedeki görevi esnasında bölgenin ilk radyosu olan Marmara Radyo TV’de yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1996-1999 yılları arasında işletmecilik yapan Çetin, 1999 yılında Avcılar Belediyesi Kültür Müdürü olarak göreve başladı.

Haberin Devamı

2014 yılı Aralık ayı itibarıyla Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Çetin, 2017 yılı itibarı ile Kültür İşleri Müdürlüğü görevini de yürütmeye başladı.

2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kültürel Etkinlikler Şube Müdürü olarak göreve başlamış, 2021 yılında ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçılar artmaya başladı! İmamoğlu'nun gizli para kasası Ertan yıldız itirafçı oldu

İBB su zammına doymuyor: İstanbul'da suya peş peşe zamlar devam ediyor