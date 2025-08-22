İBB soruşturmada yeni gelişme! Aziz İhsan Aktaş dahil 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanarak daha önce suç örgütü liderliği soruşturması ile tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve ev hapsi cezası verilen Aziz İhsan Aktaş Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN EV HAPSİ KALDIRILDI

Soruşturmada suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı.

ERTAN YILDIZ'IN DA EV HAPSİ KALDIRILDI

Öte yandan yine soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş Diyarbakırlı bir iş insanı olarak bilinmektedir. Kamu kurumları ve belediyelerle olan ticari ilişkileriyle öne çıktığı söylenen Aziz İhsan Aktaş'ın, İstanbul'da bilhassa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da adının geçtiği 'ihale yolsuzluğu' soruşturmasında, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia ediliyor.

İş insanı olduğu bilinen Aktaş hakkında hakkında suç örgütü kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet verme gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.