Hobi olarak yaptı, şimdi emek kapısı oldu: Siparişlere yetişemiyor…

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan Adem Selvi, hobi işini adeta mesleğe döndü. El yatkınlığı ile beraber daha da iyi bir işçilik yapan Selvi, artık hobisini meslek olarak devam ettiriyor.

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Yaklaşık 3 yıl önce pandemide başlattığı hobisini geliştirerek meslek haline girdi. Farklı motiflerle kuşlar için kafes yapan Adem Selvi, büyük ilgi gördü.

MÜŞTERİ SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYOR

İşini severek yaptığını aktaran meslek sahibi Adem Selvi, yoğun mesai harcadığını aktardı. Ciddi işçilik isteyen kafesler hakkında Selvi şunları söyledi;

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“Pandemi sürecinde boş zamanlarımda vakit geçirmek için hobi edinmeye karar verdim ve kafes yapımına yöneldim. Önceleri yaptığım kafesleri doğaya asarak bu işe başladım. Zamanla bu hobim sanata ve mesleğe dönüştü. Seri üretime başladım. İsteyen müşterilerime özel kuş kafesleri üretiyorum. Vatandaşların ilgisi yoğun oluyor, ben de onların taleplerini karşılayabilmek için çalışıyorum. Kafeslerin modeline ve işçiliğine göre de fiyatları değişiyor.”

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