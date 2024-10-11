Güneş fırtınası geliyor! Güneş patlaması ne zaman olacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Güneş'ten dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın Dünya'ya çarpması durumunda Dünya'da çeşitli yerlerden görülebilecek auroralara neden olabileceğini bildirdi. Yapılan uyarıda, bu fırtınaların radyo sinyalleri ve GPS sistemlerinde aksamalara neden olabileceği ve Dünya yörüngesindeki uyduları bozabileceği belirtildi.



GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLACAK?



Güneş'ten fırlayan koronel kütle ejeksiyonu (CME), saatte dört milyon kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerliyor. Bu nedenle, yetkililer G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı. G4 seviyesi, G5 seviyesinin bir altısıdır. Bununla birlikte, fırtınanın tam şiddeti çarpma anına kadar bilinmeyecek.

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CME'ler Dünya'nın manyetosferine çarptığında jeomanyetik fırtınalar meydana gelir. Bu fırtınalar, radyo sinyalleri ve GPS sistemlerinde aksamalara neden olabilir ve Dünya yörüngesindeki uyduları bozabilir. Bu fırtınalar ayrıca elektrik şebekelerinde kesintilere neden olabilir.

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EN ŞİDDETLİ KAYIT 1859'DA

Gök bilimci Richard Carrington, 1859'da dünya tarihinde kayda geçen en şiddetli jeomanyetik fırtınayı kaydetti. Telgraf sisteminin bozulduğu ve trafoların yandığı söylenir.