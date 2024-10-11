Saat alacaklar acele etsin! Saat alanlarda vergi ödeyecek

Ekonomi yönetimi, son zamanlarda önemli bir vergi artışı gerçekleştirdi. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, AKP milletvekillerinin imzaladığı çok sayıda önemli değişiklik içeriyordu.

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Bunlardan biri de kol saatlerinin vergilendirilmesiydi. Teklife göre, 5 bin TL üzerinde satılan kol saatlerinden vergi alınması "savunma sanayiine katkı" anlamına gelir.