  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ünlü peynir markasına şok karar! Apar topar kapatıldı

Ünlü peynir markasına şok karar! Apar topar kapatıldı

Ünlü peynir markası listeria salgınına neden olduğu için mahkeme tarafından kapatılmıştır.

Ünlü peynir markasına şok karar! Apar topar kapatıldı
Yayınlanma:

Ünlü peynir şirketi, 2014 yılından bu yana devam eden bir listeria salgınına neden olduğu için mahkeme tarafından kapatıldı. Adalet Bakanlığı, bu kararın bir salgın nedeniyle alındığını açıkladı.

Güneş fırtınası geliyor! Güneş patlaması ne zaman olacak?Güneş fırtınası geliyor! Güneş patlaması ne zaman olacak?

Saat alacaklar acele etsin! Saat alanlarda vergi ödeyecekSaat alacaklar acele etsin! Saat alanlarda vergi ödeyecek

Tapu işlemleri baştan aşağıya değişiyor! Yeni kanun teklifi meclise geliyorTapu işlemleri baştan aşağıya değişiyor! Yeni kanun teklifi meclise geliyor



Ünlü peynirde listeria bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. İlk olarak ürünün sınırlı bir geri çağırma süreci başlatıldı. Şubat ayında, daha sonra satılan 60'tan fazla ürünü kapsayacak şekilde genişletildi.

Listeria, özellikle yeni doğanlar, 65 yaş ve üzerindekiler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemleri zayıf olan kişiler için tehlikelidir. Kontamine yiyecek tüketiminden yaklaşık iki hafta sonra enfeksiyon belirtileri başlar ve ateş, kas ağrısı, bulantı, yorgunluk, kusma ve ishal gibi semptomlar gösterir. Daha ciddi durumlarda, baş ağrısı, sert boyun, denge bozukluğu ve nöbetler gibi daha ağır semptomlar da görülebilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Herkes kolanın zararlarını görüyor! Kolanın bu faydasını ilk kez öğreneceksiniz
Herkes kolanın zararlarını görüyor! Kolanın bu faydasını ilk kez öğreneceksiniz
Tapu işlemleri baştan aşağıya değişiyor! Yeni kanun teklifi meclise geliyor
Tapu işlemleri baştan aşağıya değişiyor! Yeni kanun teklifi meclise geliyor
Saat alacaklar acele etsin! Saat alanlarda vergi ödeyecek
Saat alacaklar acele etsin! Saat alanlarda vergi ödeyecek
Güneş fırtınası geliyor! Güneş patlaması ne zaman olacak?
Güneş fırtınası geliyor! Güneş patlaması ne zaman olacak?
2025 Kurban bayramı ne zaman? Gelecek yıl dini bayramlar
2025 Kurban bayramı ne zaman? Gelecek yıl dini bayramlar
Narin cinayetinde sıcak gelişme: Narin 3 dakika içinde mi öldürüldü?
Narin cinayetinde sıcak gelişme: Narin 3 dakika içinde mi öldürüldü?
Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak
Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak