Ünlü peynir markasına şok karar! Apar topar kapatıldı

Ünlü peynir şirketi, 2014 yılından bu yana devam eden bir listeria salgınına neden olduğu için mahkeme tarafından kapatıldı. Adalet Bakanlığı, bu kararın bir salgın nedeniyle alındığını açıkladı.

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Ünlü peynirde listeria bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. İlk olarak ürünün sınırlı bir geri çağırma süreci başlatıldı. Şubat ayında, daha sonra satılan 60'tan fazla ürünü kapsayacak şekilde genişletildi.



Listeria, özellikle yeni doğanlar, 65 yaş ve üzerindekiler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemleri zayıf olan kişiler için tehlikelidir. Kontamine yiyecek tüketiminden yaklaşık iki hafta sonra enfeksiyon belirtileri başlar ve ateş, kas ağrısı, bulantı, yorgunluk, kusma ve ishal gibi semptomlar gösterir. Daha ciddi durumlarda, baş ağrısı, sert boyun, denge bozukluğu ve nöbetler gibi daha ağır semptomlar da görülebilir.