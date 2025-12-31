Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor... Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanında gözaltına alınmıştı, Subaşı gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.Gerekli işlemlerin devamı için jandarma ekiplerine teslim edilen Subaşı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şeyma Subaşı, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için jandarma ekipleriyle buradan ayrıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Subaşı, adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.Yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.Subaşı, Kur'an-ı Kerim ile birlikte bir tespih fotoğrafına yer verdiği bir diğer paylaşımına ise, "El-Hafız" notunu düşmüştü.

