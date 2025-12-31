Artvin'de çığ düştü: "Çobanlar altında kalmış olabilir" AFAD ekipleri harekete geçti!

Artvin'de çığ meydana geldi. Vali Turan Ergün, çığ altında çobanların kalmış olabileceğini açıkladı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

Artvin'de çığ düştü. Vali Turan Ergün'den ilk açıklama geldi, ''Çığ altında çobanların kalmış olabileceğinden dolayı olay yerine AFAD ekipleri yönlendirildi''

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.