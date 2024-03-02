Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı gizli bölmede polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, evinin girişinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

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Hapis cezasıyla aranıyordu! Saklandığı gizli bölmede polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, evinin girişinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.'nın Battalgazi Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, şahsı ikametinin giriş kısmında bulunan vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanır vaziyette yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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