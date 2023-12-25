“Benim oğlum yüzme bilmez demişti” Ayşe Anne vefat etti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında 'Benim oğlum suda yüzme bilmez ki' sözleriyle tanınan Ayşe Gökçe (82) hayatını kaybetti. O dönem herkesi duygulandıran sözler söyledi.

İlçeye bağlı Pamuklu köyündeki Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014'te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı ve arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü.

İşçiler asla kurtulamadı. Kurtarma çalışmaları sırasında Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, tüm ülkede "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" dedi.Bugün Ayşe Gökçe evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.