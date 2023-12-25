1700 liralık oyun bedava oldu! Epic Games bedava oyunlar listesi

Yeni yılda kullanıcılarına her gün bir yeni gizemli oyun sunan Epic Games Store, kütüphanelerimizi oyunlarla doldurmaya devam ediyor.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Steam'de şu anda 60 dolar (yaklaşık 1,750 TL) fiyatıyla satın alınabilir.

Uzayda oynanan son bilinen RPG'nin beklentilerinizi karşılayamadıysa, sizi şöyle alalım. Oyunumuz, türün önde gelen yapımcısı Obsidian Entertainment tarafından tasarlanmıştır ve pakete dahil olan DLC'ler ile oyunun zengin dünyasını genişletiyor. Bu oyun kaçınılmaz olarak devam edecek.

Oyunu Nasıl Alabiliriz?

Epic Games Store'a giriş yapın. Ardından anasayfadaki "Ücretsiz Oyunlar" bölümünün hemen altında oyunumuzu seçin ve tıklayın. Oyun sayfasının sağ köşesinde bulunan 'Yükle' seçeneğinin ardından, yönlendirileceğiniz yeni sayfada 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in muhteşem ücretsiz oyununu almak için son bir gününüz var. Oyunu 24 saat içinde kütüphanenize eklemeniz gerekiyor, yoksa kaçırırsınız. Oyunu aldıktan sonra dilediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.