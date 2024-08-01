Hamas lideri İsmail Haniye defnedildi mi? İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenaze töreni ne zaman ve nereye yapılacak? HAMAS lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sırasında suikast sonucu öldürüldü. Bu olay toplumda infial yarattı. İsmail Haniye'nin öldürülmesinin nedenleri ve cenazesi nereye defnedileceği merak konusu.

İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman yapılacak?

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrası suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye için başkent Tahran'da ilk cenaze töreni yapıldı. İran'ın dini lideri Hamaney, cenaze töreninde "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı. Haniye'nin naaşı törenin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

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Hamas lideri Haniye, suikasta kurban giden ilk kişi olarak İran'ın başkenti Tahran'da toprağa verildi. İran'ın dini lideri Hamaney, cenaze namazının ardından törene katılan on binlerce kişinin "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganlarını attı.

İsmail Haniye'nin naaşı cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Hamas, "İsmail Haniye'nin naaşı Tahran'daki cenaze töreninin ardından Doha'ya nakledilecek" dedi. "Cuma günü Katar'ın başkentinde defnedilecek" denildi.

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Haniye, Tahran'da yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için vardı. 31 Temmuz sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas Şura Konseyi, 6 Mayıs 2017'de Haniye'yi Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçti.