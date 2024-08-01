İntikam bayrağı nedir? İran'da intikam bayrağı çekildi mi?

İsmail Haniye'nin ölümü, Orta Doğu'da gerginliği artırdı ve bölgesel bir savaş neredeyse kaçınılmazdı. İran, ülke liderlerinin açıklamaları sırasında "intikam" kavramını geri çekti. İntikam bayrağı nedir? Ne anlama geliyor? İran, karşılık vermeye hazırlanıyor mu?

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, dün gece 02.00 sıralarında Tahran'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için konutunda saldırıya uğradı. Haniye'nin bir korumasının da saldırıda hayatını kaybettiği söylendi. Haniye'ye yapılan suikastın ardından İran'dan bir dizi tehdit geldi.

İntikam bayrağı ne anlama gelir?

Pezeşkiyan, "İran, işgalci teröristleri bu korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" dedi. Hamaney, "Haniye'nin kanının intikamını almak İran'ın görevidir" dedi. "Çünkü bizim topraklarımızda şehit olmuştur" dedi. Suikastın ardından gözlerin çevrildiği ABD, "Suikastta dahlimiz yok" dedi.