Halasına gezmeye giden 13 yaşındaki Türkan sırra kadem bastı! 7 gündür haber alınamıyor...

Antalya'da yaşayan Türkan Yağmur Kulak, halasına gezmeye gittiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıplara karıştı.13 yaşındaki Türkan'dan 7 gündür haber alınamıyor.

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Halasına gezmeye giden 13 yaşındaki Türkan sırra kadem bastı! 7 gündür haber alınamıyor...

Antalya'nın Alanya ilçesinden, Mersin'in Tarsus ilçesine gelen 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak'tan, 7 gündür haber alınamıyor. Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu ve endişe duyduklarını söyledi.Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Türkan Yağmur Kulak (13), Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye geldi.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Kulak, eve dönmedi.

Halasına gezmeye giden 13 yaşındaki Türkan sırra kadem bastı! 7 gündür haber alınamıyor...

7 GÜNDÜ HABER ALINAMIYOR

Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu. Aile kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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